"ترامب" يعفو عن جندي أمريكي جرد سجينًا عراقيًا من ملابسه ثم قتله

07 مايو 2019 - 10:15 ص

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوًا بحق ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت، سجن لمدة 5 سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في عام 2008.





وبحسب وكالة "رويترز"، تمت إدانة مايكل بيهينا، وهو قائد وحدة في الفرقة 101 المحمولة جوًا، بالقتل غير العمد، وحكم عليه بالسجن 25 عامًا، بعد أن قتل "علي منصور محمد"، الذي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة.





وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف "دفاعًا عن نفسه".





وجرى خفض حكمه بعد ذلك إلى 15 عامًا، ثم أطلق سراحه بشكل مشروط في 2014، بعد 5 سنوات من مدة عقوبته.



