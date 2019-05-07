تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

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تن

أهل الشر

الديهى

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت وزارة الحج والعمرة إن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من الملك وولي عهده، وأوضحت الوزارة عن تخصيص مسار إلكتروني خاص بالمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" المخصصة لهم، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.



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