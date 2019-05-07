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إغلاق مركز شرطة باريس بعد هجوم من مصاصي الدماء

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مركز شرطة باريس
مركز شرطة باريس

متابعات - أمينة عبد العال

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أدى غزو مركز شرطة باريس من قبل الحشرات الطفيلية إلى إغلاقه، بعد أن حال وجودهم دون استمرار العمل  في ظروف ملائمة.

وقالت اتحاد الشرطة في فرنسا إن المسئولين لم يتعاملوا بشكل صحيح مع تفشي انتشار البراغيث، منذ بضعة أسابيع، وأن ظروف العمل كانت مؤسفة.

وغرد الاتحاد النقابي يطالب بإجلاء الموظفين، قائلاً: "لعدة أيام، خضع الشرطيون لغزو من البراغيث، ما أسفر عن ظروف عمل غير مسموح بها".

وذكرت موقع "سكاي نيوز" البريطاني أنه تمت الاستجابة لمطالب الضباط بإغلاق مركز الشرطة للتطهير الكامل من الحشرات مصاصة الدماء.

وأضاف أن خبراء مكافحة الآفات سيدخلون مركز الشرطة يومي الاثنين والثلاثاء لقتل البراغيث.

وتعرض العديد من الموظفين في المركز، الواقع في الدائرة 19 في باريس، للدغ، وقال اتحاد الشرطة إن بعضهم "عادوا (بالبراغيث) إلى منازلهم، مما أدى إلى نشر الطفيليات فيها".

وأشار مسؤولون في الاتحاد إلى أنهم ثاروا هذه القضية خلال اجتماع مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير،.


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