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"الديهي" يكشف تفاصيل واقعة السيارة الجيب الخاصة بمرشد الإخوان

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روى الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن القيادي الإخواني مصطفى مشهور وتاريخ انضمامه للجماعة قائلاً: "هناك "واقعة مفصلية"، في تاريخ الإخواني مصطفى مشهور، مع الجماعة، حدثت يوم 15 نوفمبر عام 1948، وهي معروفة باسم "حادثة السيارة الجيب".

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الحكومة في هذا الوقت كانت تضيق الخناق على التنظيم السري للجماعة، حيث ارتكبوا عمليات إرهابية ولا يوجد دليل عليهم، وفي هذا اليوم اكتشف أحد أفراد الشرطة وجود سيارة جيب في حي الوايلي ليس عليها أرقام موجودة وعثروا على وثائق تكشف أسرار التنظيم السري للإخوان.

وتابع الإعلامي أنه تم القبض على جميع الموجودين بالسيارة عادا شخص واحد فر هاربًا لمنزل مصطفي مشهور. ولفت إلى أن مصطفي مشهور كان يجتمع وقتها بعدد من قيادات الإخوان، وحينما أخبرهم زميلهم بواقعة السيارة، فر "مشهور" هاربًا من منزله برفقته عدد من الوثائق السرية التابعة للتنظيم خوفًا من القبض عليه.


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