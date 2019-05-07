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200 فرع جديد من معارض أهلا رمضان ومشتريات الفرد 800 جنيه

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اهلا رمضان
اهلا رمضان

متابعات - أمينة عبد العال

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كشف أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن تجهيز نحو 200 فرع من معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى زيادة التنافسية بين التجار، الأمر الذي اعتبره يصب في صالح المستهلك عبر تخفيض الأسعار.

وأوضح خلال مُداخلة على قناة "Extra News "، أن "أهلًا رمضان" وفرت السلع، خاصة أن الطلب يرتفع 3 مرات خلال الشهر في مقدمتها الياميش والعصائر والأرز والمكرونة والزيوت ومنتجات الألبان.

وأضاف إبراهيم عشماوي، مُساعد أول وزير التموين، أن متوسط مُشتريات الفرد الواحد في المعارض تبلغ 800 جنيه في المرة الواحدة.

وأعلن في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد"، عن مد فترة المعارض في المحافظات التي تشهد إقبالًا، ويتم التنسيق مع الغرف التجارية في هذا الشأن، وقال إن احتياطي السلع الغذائية يكفي 6 أشهر.


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