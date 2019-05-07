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"عبد الرازق" عن فيديو السرير: لو الزمن يرجع أمحى الغلطة ديه من حياتى

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الفنانة غادة عبدالرازق
الفنانة غادة عبدالرازق

إيمان هاني

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علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على واقعة الفيديو الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لو رجع بيا الزمن أمحي الغلطة ديه من حياتي تمامًا"

وأضافت "عبد الرازق"، خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو" المذاع علي فضائية "النهار"، أنها شعرت بالندم كثيرًا تجاه هذه الواقعة ، لذلك اعتذرت لجمهورها .

وتابعت "عبد الرازق": "ندمت جدًا اني اللي عملته بحسن نية أتاخد غلط، أنا غلطانة، لازم احترم نفسي وأنا بكلم الجمهور مش أكلمه وأنا نايمة على السرير، الجمهور مش أجبرني إني اعتذر، أنا غلطانة ولازم أعتذر".


شاهد الفيديو..

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