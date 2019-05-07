تراجع جديد في سعر الدولار في البنوك اليوم

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الدولار

اليوم

البنوك

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل الدولار اليوم الثلاثاء 7 مايو  تراجعا جديدا في البنوك وسجل أعلى سعر للشراء: 17.15 في مصرف أبوظبى الإسلامى، وأقل سعر للبيع: 17.19 بنك عودة.


البنك                          سعر الشراء                       سعر البيع  

مصرف أبوظبى الإسلامى      17.15                          17.23    

المصرف المتحد                   17.13                         17.22   

بنك البركة                       17.12                      17.22 

بنك قناة السويس                 17.11                   17.21    

بنك بلوم                         17.11                          17.21     

بنك التعمير والإسكان        17.11                      17.21    

البنك الأهلي المصري                  17.10                   17.20    

بنك مصر                       17.10                          17.20    


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