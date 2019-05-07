"الديهي" عن تسمية برنامجه الجديد: كنت هسميه أهل الكفر

07 مايو 2019 - 09:21 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سبب تسمية برنامجه بـ"أهل الشر"، قائلا: "جماعة الإخوان صاغت دينا جديدا ولكنه بالطبع لا يتبع الدين الإسلامي في شيء".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع علي فضائية "تن": "قررت تسمية الإخوان بأهل الشر، ويوجد من أسماهم أهل الكفر، الإخوان كرهوا الناس في الدين، لذلك أصريت أني أواصل هذه السلسلة في الموسم الثاني من البرنامج، وهي ماذا قال قادة الإخوان عن الإخوان من خلال مذكرات وذكريات ووثائق مسربة، وصراعات حدثت بينهم".



وتابع "الديهي"، قائلا: "أين الله حينما أفتى سيد قطب بتكفير المجتمع، واغتيال النقراشي باشا، سنتناول أيضًا علاقة التنظيم بأجهزة الاستخبارات البريطانية".



وأوضح "الديهي"، أنه لا يريد استغلال مذكرات الإخوان من أجل فضحهم، ولكن من أجل استبيان الحقيقة المجردة ونسف الهالة الموجودة حولهم بأنهم أهل الله.



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