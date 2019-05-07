» بعد وفاة محسنة توفيق .. هذه قصة إحراجها لجمال مبارك

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أعلنت الفنانة نهال عنبر فجر اليوم وفاة الفنانة القديرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 سنة .

وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

- ولدت الفنانة محسنة توفيق في ديسمبر عام 1939

- أشاد بها المخرج الراحل يوسف شاهين واصفا إياها بأنها "أحد مجاذيب السينما المصرية" وأنه أحب العمل معها.

- ما لا يعرفه كثيرون أنها شقيقة الإعلامية فضيلة توفيق التي اشتهرت باسم "أبلة فضيلة".

- في عام 2013 فازت بجائزة الدولة التقديرية عن أعمالها

- شاركت في بطولة فيلم العصفور الذي أختير ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

- طُلب منها عام 2006 أن تسافر إلى لبنان بعد الحرب في وفد فني رفقة جمال مبارك فرفضت وقالت في تصريحات لجريدة الأخبار اللبنانية: "هسافر مع شوية طبالين".

- آخر أعمالها كان مسلسل "أهل إسكندرية" من تأليف بلال فضل و إخراج "خيري بشارة" لكنه لم يُعرض.

- آخر تصريح لها كان في مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث قالت : ""قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".

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