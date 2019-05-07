صلاح على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخي بعد تعطل منافسيه

أحمد عادل شعبان
أصبح النجم محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي عامين متتاليين.
ويتصدر "صلاح" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا ، وبفارق هدفين عن كل من أجويرو - مهاجم مانشستر سيتي - و أوباميانج - مهاجم أرسنال - و زميله ساديو ماني.
ويفصل صلاح عن الجائزة 90 دقيقة فقط ، حيث يلتقي فريقه ليفربول مع وولفرهامبتون الأنجليزي .
وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه سوف يتساوى صلاح مع اثنين من الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي وهما الهولندي روبن فان بيرسي الذي كرر إنجاز صلاح مع أرسنال ، فضلا عن هاري كين نجم توتنام.
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