صلاح على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخي بعد تعطل منافسيه

07 مايو 2019 - 08:09 ص

أصبح النجم محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي عامين متتاليين.



ويتصدر "صلاح" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا ، وبفارق هدفين عن كل من أجويرو - مهاجم مانشستر سيتي - و أوباميانج - مهاجم أرسنال - و زميله ساديو ماني.



ويفصل صلاح عن الجائزة 90 دقيقة فقط ، حيث يلتقي فريقه ليفربول مع وولفرهامبتون الأنجليزي .



وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه سوف يتساوى صلاح مع اثنين من الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي وهما الهولندي روبن فان بيرسي الذي كرر إنجاز صلاح مع أرسنال ، فضلا عن هاري كين نجم توتنام.



