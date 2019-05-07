» فنانة شهيرة لطليقها الفنان: ربنا يعوضك ويبعتلك بنت أحسن مني

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أحمد عبدالله محمود

أصدرت الفنانة السورية سارة نخلة بيانا علقت فيه على أزمة انفصالها عن الفنان أحمد عبدالله محمود بعد مشاكل عائلية.

وقالت سارة في تدوينة عبر "فيس بوك": "بمناسبة أول رمضان، وأنا سنجل بعد 4 سنوات وكام شهر زواج، انتهت بكامل إرادتي، بتمناله ربنا يوفقه ويسعده وبرضو مهما كان، ومهما حصل، ومهما كنت متضايقة عشان الحوار طول، وما انتهاش بهدوء، وعشان لسه مش راضي يطلق لغاية النهاردة، بس العشرة والعيش والملح بتخليني أتمناله كل خير في حياته، ربنا يعوضه ويبعتله بنت تانية تقدر تسعده وتهنيه وتشيله على دماغها، وتبقى أحسن مني كمان".

وأضافت سارة: "عشنا أيامًا صعبة وحلوة ومتعبة ضحكنا وبكينا وحضنا بعض، ابتدينا من الصفر، وأقل أحيانًا كتير عدت علينا أيام مش سهلة خالص، انكسرنا مع بعض ووقفنا تاني مع بعض، عشنا أيام نجاح وصعود حلوة، عمرها ما تتنسي والحمدلله بشهادة الدنيا كلها وبشهادته برضو، كان وشي حلو عليه، وقدمي كان قدم خير، ويا رب يفضل الخير مرافق دربه، بعد ما أنا مشيت ولآخر العمر، حاولت أعدي كتير عشان المركب تمشي بس ربنا كاتب إن المركب توقف في نفس اليوم اللي اتقابلنا فيه بعد 4 سنين بالضبط باليوم وبالدقيقة، أنا مش هتكلم تاني في حياتي الشخصية أبدًا، وحبيت يكون دا آخر بوست في الموضوع دا".

وتابعت سارة:" أنا ماشية في قضية الطلاق وقريبًا الموضوع يخلص إن شاء الله، إحنا بنتقابل في أي لوكيشن عادي إحنا في الآخر زملاء وأصدقاء قبل ما نكون زوجين في يوم من الأيام، لكن له كل الاحترام أنا وهو ما اتفقناش وبس، وكل حاجة قسمة ونصيب، لأول مرة هفطر لوحدي وأجهز الفطار لنفسي، وأتفرج على شغلي، عندنا إجازة يوم واحد وهنكمل تصوير في رمضان، أكيد في غصة إني بعيدة عن أهلي بشتغل وبعافر بس إنهم فخورون بيا، وفرحتهم بس يشوفوا اسمي على التليفزيون، أكتر حاجة بتفرحني وبتنسيني التعب وكل سنة وأنتوا طيبين يارب، ويا رب المسلسل يعجبكوا ودوري يعجبكوا".


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