توضيح مثير من علاء مبارك حول "صفقة القرن"

أحمد عادل شعبان
واصل علاء - نجل الرئيس الأسبق مبارك - حديثه عما يسمى "صفقة القرن" التي أعلن عنها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.
وقال "علاء" في تغريدته : "طرحت تساؤلات عن صفقة القرن،بعض التعليقات شككت فى مغزاها،تشكيك فى غير محله،مصر حررت كل ارضها و لديها جيش قوى يحميها،مصر مستمرة فى تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس،يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراضي عربية تحتلها إسرائيل،فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟".
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