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علاء مبارك

توضيح مثير من علاء مبارك حول "صفقة القرن"

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"رينار" سيترك منتخب المغرب ويذهب لمصر لتدريب نادي كبير

الرياضة

الأهلي يسعي لاقناع الفرنسي"رينارد" بتخفيض راتبه لتولي تدريب الفريق
الأهلي يسعي لاقناع الفرنسي"رينارد" بتخفيض راتبه لتولي تدريب الفريق

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رينار

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "هيرفي رينار" - المدير الفني لمنتخب المغرب - سيبتعد عن تدريب أسود الأطلسي بعد كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الصحيفة إن "رينار" سيعقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد المغربي بعد كأس الأمم للنقاش حول عقده المقرر انتهاؤه حينها وسط اعتقادات بأنه لن يستمر.

وأشارت تقارير صحفية مغربية أن "رينار" بصدد الذهاب إلى مصر لتدريب أحد الأندية الكبرى الذي من المحتمل أن يكون "الأهلي" وسط اعتقادات بعدم استمرار مارتين لاسارتي المدير الفني للأحمر.

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