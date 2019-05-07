الراقصة دينا: هذا أغرب موقف جمعني بـ"خيرت الشاطر"

أحمد عادل شعبان
كشفت الراقصة دينا عن أغرب موقف جمع بينها وبين القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر بأحد حفلات الزفاف.
وقالت دينا خلال برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كنت أرقص في أحد الأفراح وبعدها فوجئت بخيرت الشاطر يأتي ويطلب إيقاف فقرتي ويقول (مش عايز رقاصة)".
وأضاف: "الفرح مكانش إسلامي لا دا كان مختلط .. ، هو كان فرح لأحد عناصر جماعة الإخوان لكن العروس لم تكن منهم وهي التي طلبتني".
وأشارت دينا إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية ضد الشاطر حينها.
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