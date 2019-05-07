  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:04 ص
بحث متقدم
جابر طايع

الأوقاف تحدد 10 دقائق فقط لـ"خاطرة التراويح"

محسنة توفيق

وفاة الفنانة القديرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عامًا

رامز جلال

«المصنفات» تكشف مفاجأة بشأن «رامز فى الشلال»

الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

الوفاق" الليبية: تصريحات أبو ظبي تشير لدعمها هجوم طرابلس

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قوات حفتر تقصف موقع لحكومة الوفاق جنوب طرابلس

#

"السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس

#

أول تعليق لـ"السراج" بعد الأزمة الليبية: حفتر خاننا

#

بالصور.. الأمم المتحدة تفشل في وقف الحرب وسط انتكاسة لقوات «حفتر»

استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، تصريحات لوزير إماراتي، معتبرة أنها تشير إلى دعم أبوظبي للهجوم العسكري المستمر على العاصمة طرابلس (غرب).
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على صفحتها بـ"فيسبوك"، تعليقا على تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد سيالة: "استنكر واستهجن تصريحات قرقاش، التي قال فيها إن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب، وإن بلاده تدعم الاستقرار".
واعتبر سيالة أن تصريحات قرقاش "تشير لدعم بلاده لقوات خليفة حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس".
ويشن جيش الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وكتب قرقاش، عبر "تويتر" الخميس الماضي، إن "الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وتعرقل أي حل سياسي للأزمة".
واعتبر سيالة أن "هكذا تصريحات تعد أداة من أدوات الحرب على العاصمة، وتقوض المساعي الرامية إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية".
واستنكر "التناقض الصارخ في تصريحات الوزير الإماراتي، الذي يؤكد فيها دعم بلاده للاستقرار داخل ليبيا، في الوقت الذي يدعم فيه الحرب على طرابلس، متجاهلا أن ما تقوم به قوات حفتر المعتدية هو الإرهاب بعينه"، بحسب البيان .
وأثار هجوم حفتر على طرابلس رفضا واستنكارا دوليين، لكونه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة، التي كانت تستعد لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق لمعاجلة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلًا، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح 56 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة الإثنين.
وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 14 شخصًا في تحطم طائرة رجال أعمال مكسيكية
» البحرين تكشف تفاصيل الاتصال مع أمير قطر
» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة