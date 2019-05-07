الوفاق" الليبية: تصريحات أبو ظبي تشير لدعمها هجوم طرابلس

07 مايو 2019 - 01:43 ص

استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، تصريحات لوزير إماراتي، معتبرة أنها تشير إلى دعم أبوظبي للهجوم العسكري المستمر على العاصمة طرابلس (غرب).



جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على صفحتها بـ"فيسبوك"، تعليقا على تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش.



وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد سيالة: "استنكر واستهجن تصريحات قرقاش، التي قال فيها إن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب، وإن بلاده تدعم الاستقرار".



واعتبر سيالة أن تصريحات قرقاش "تشير لدعم بلاده لقوات خليفة حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس".



ويشن جيش الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.



وكتب قرقاش، عبر "تويتر" الخميس الماضي، إن "الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وتعرقل أي حل سياسي للأزمة".



واعتبر سيالة أن "هكذا تصريحات تعد أداة من أدوات الحرب على العاصمة، وتقوض المساعي الرامية إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية".



واستنكر "التناقض الصارخ في تصريحات الوزير الإماراتي، الذي يؤكد فيها دعم بلاده للاستقرار داخل ليبيا، في الوقت الذي يدعم فيه الحرب على طرابلس، متجاهلا أن ما تقوم به قوات حفتر المعتدية هو الإرهاب بعينه"، بحسب البيان .



وأثار هجوم حفتر على طرابلس رفضا واستنكارا دوليين، لكونه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة، التي كانت تستعد لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق لمعاجلة النزاع في البلد الغني بالنفط.



وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلًا، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح 56 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة الإثنين.

