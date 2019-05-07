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قناة إسرائيلية:

تل أبيب ستسمح بإدخال 30 مليون دولار إلى غزة

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تخصيص مليار دولار لبناء جدار متطور حول غزة
تخصيص مليار دولار لبناء جدار متطور حول غزة

المصريون ووكالات

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"الجهاد" تنفي إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية)، مساء الإثنين، أن شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تتضمن سماح إسرائيل لقطر بإدخال 30 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة.
وأشارت القناة إلى أن من بين شروط الاتفاق أيضا، تعهد حركة "حماس" الفلسطينية، بكبح جماح الحركة الفلسطينية الأخرى "الجهاد الإسلامي".
وادعت القناة الرسمية أن من بين الشروط، تخفيض "حماس" للمظاهرات الأسبوعية على حدود غزة، ووقف البالونات الحارقة، دون تفاصيل إضافية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب حركة "حماس" بشأن ما ذكرته القناة الإسرائيلية.
وفجر الإثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، بحسب قناة "الأقصى".
وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 28 فلسطينيا، وإصابة 177 مواطنا، حسب وزارة الصحة.
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، وفق إعلام عبري. 

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