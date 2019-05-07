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السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الجيبوتي

الحياة السياسية

أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

اتصال

الجيبوتي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعبًا بتحقيق التقدم والاستقرار.

وأعرب للرئيس إسماعيل عمر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيفن مميتسيا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة: إن الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، والتي تعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر والدول الأوروبية، وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.


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