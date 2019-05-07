قرار إماراتى لصالح قطر

07 مايو 2019 - 12:07 ص

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، الإفراج عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص، هم ملازم أول محمد حسم الهيل، قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري، قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي، فلسطيني الجنسية، وجندي فايز تلكوم، هندي الجنسية".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.



