  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:26 ص
بحث متقدم
الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

البحرين

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

عاصم

عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

عرب وعالم

البحرين
البحرين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر.. تعرف على السبب

#

رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام

#

السجن المؤبد لقيادات معارضة في البحرين

#

مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات

رئيس الوزراء

البحرين

أمير قطر

اتصال

أعلنت البحرين رسميًا مساء اليوم، أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الأمير ”خليفة بن سلمان آل خليفة“، مع أمير قطر، ”لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة ولا يؤثر على التزامها“ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، عن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني ”محمد المطوّع ”، قوله إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ”لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة“.

ومن جانبه، أصدر ديوان رئيس الوزراء البحريني بيانا توضيحيا، أكد فيه أن ”الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط“.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قالت في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين 6 مايو  الجاري، :" سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين أمير قطر وأحد قادة البحرين، منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.

وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، وتسببت في توقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول الماقطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام
» الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم
» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة