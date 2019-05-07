تجديد حبس متهم بتنظيم "اللهم ثورة" الإرهابي

07 مايو 2019 - 12:03 ص

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم "محمد.م"، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".





ويواجه المتهمون، في تلك القضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



