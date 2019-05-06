» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس

06 مايو 2019 - 11:44 م

يستعد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، لعقد جولات أوروبية بهدف حشد الدعم الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية على العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، الإثنين، في بيان، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يبدأ الثلاثاء جولة إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لحشد دعم دولي ضد الهجوم على العاصمة طرابلس".

وأوضح، أن السراج سيلتقي خلال تلك الزيارات "رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، صباح الثلاثاء، ثم يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس، كما سيزور أيضا بريطانيا".

وفي غضون ذلك، "يستعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا لزيارة عدد من الدول الأوربية للقاء نظرائه"، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

ويبحث باشاغا خلال الجولة "سبل التنسيق والعمل المشترك الداعم لجهود حكومة الوفاق الوطني في فرض الأمن والاستقرار، ودعم جهودها في حماية العاصمة طرابلس من التهديدات المسلحة، وما ينجم عنها من آثار أمنية محتملة"، حسب البيان.

وفي 4 أبريل الماضي، أطلق اللواء متقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.

وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر. -