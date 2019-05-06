الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس

06 مايو 2019 - 11:32 م

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري أن بلاده بعيدة عن الإفلاس، لكنه استدرك بالقول إنه ينبغي مصارحة اللبنانيين بوجود أزمة اقتصادية.





وتابع الحريري في تصريحات، نقلتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم، الاثنين: "علينا القيام بإصلاحات ولدينا فرصة ذهبية لتحقيق موازنة إصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين".





وفي نفس السياق، نوه الحريري إلى أن موقفه ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب واحد، موضحا: "نحن جميعا نريد مصارحة اللبنانيين بوجود أزمة اقتصادية".







