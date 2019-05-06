» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين

06 مايو 2019 - 11:25 م

فاز فريق الهلال السعودى على العين الإماراتى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

سجل هتان باهبرى، سجل هدف التقدم للهلال السعودى فى شباك ضيفه العين، بالدقيقة الأولى من زمن المباراة وتحديدا بعد مرور 15 ثانية ليصبح ثانى أسرع هدف فى تاريخ دورى الأبطال بعد سيباستيان سوريا الذى سجل أسرع هدف بقميص لخويا القطرى ضد باختاكور الأوزبكستانى فى أبريل عام 2013 بعد مرور 9 ثوانى.

أضاف محمد الشلهوب الهدف الثانى للهلال فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يغرد الهلال السعودى بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة ليضمن التأهل لدور الستة عشر فى المركز الأول، يليه فريق الدحيل القطري فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط الذى تأهل هو الأخر للدور التالى، فيما يأتى استقلال طهران الإيرانى ثالثا برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد العين الإماراتى عند نقطتين فقط تذيل بهم جدول الترتيب.