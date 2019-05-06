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السيطرة على حريق منزل بإحدى قرى الدقهلية

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حسن علام- متابعات

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قوات الحماية المدنية بالدقهلية

حريق شب بمنزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمنزل بإحدى قرى مركز منية النصر ما أدى الى احتراق 10 اطارات جرارات ومقطورة وعفش المنزل.
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بنشوب حريق بمنزل أحمد محمد لطفى السيد 43 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويعمل في تجارة كاوتش الجرارات بقرية ميت الخولى التابعة للمركز.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء تحت اشراف المقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ وتبين أن المنزل عبارة عن دوار به حجرة واحده فقط وأعلاها حجرة أخرى ومعروش بالعروق الخشبية والسدة والقش وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة .

وبسؤال صاحب المنزل قال ان سبب الحريق ماس كهربائى فيما لم ينتج عن الحريق أي إصابات سوى تلفيات فى 10 اطارات جرارات ومقطوره وعفش المنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.


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