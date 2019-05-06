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سنوات من الخيانة.. ضبطوها تخونه في أحضان صديقه

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متهمان

محمد فضل- متابعات

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زوجة

اعتقال

زنا

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بالمغرب، اعتقال سيدة متزوجة، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة الخيانة الزوجية، وكذا عشيقها الذي ضبطت معه.

وحسب ما أوردته مصادر محلية, تم إيقاف الزوجة بعد شكاية تقدم بها زوجها، يوم الثلاثاء الماضي،حيث جاء فيها أن عددا من ساكنة الدوار الذي يقطن فيه أخبروه بأنهم ضبطوا زوجته متلبسة بممارسة الجنس مع صديقه الذي هو عشيقها، قبل أن يتمكن من الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها، اعتراف الزوجة بخيانتها لزوجها، وبأنها كانت تعيش قصة غرامية مع صديقه ولطالما مارست معه الجنس في كل مرة سنحت لهما الفرصة،وبأنه حصل على رقمها وداوم على الاتصال بها كلما غاب زوجها الذي يشتغل في مدينة الدار البيضاء، لتقع في غرامه وأصبحت تلبي رغباته الجنسية.

وتم إيقاف العشيق الذي نفى كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتقابل مع عشيقته وتعترف بأنه هو من كانت تمارس معه الجنس ليتم وضعهما معا تحت الحراسة النظرية وإحالتهما على أنظار النيابة العامة.

يذكر ان الزوجة المعتقلة أم لطفلين و هناك مساعي حثيثة من ساكنة الدوار لاقناع الزوج على التنازل لزوجته


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