ميلان يتغلب على بولونيا 1/2 ويعزز فرصه بالمشاركة الأوروبية

06 مايو 2019 - 11:15 م

تغلب ميلان على ضيفه بولونيا، بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين في ختام منافسات لمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، ليعززمن فرصه في المشاركة بدوري الأبطال بالموسم المقبل.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف روما، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم ميلان بهدفين سجلهما خيسوس فيرنانديز وفابيو بوريني في الدقيقتين 37 و67 ثم رد بولونيا بهدف للاعب ماتيا ديسترو في الدقيقة 73 .

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد لوكاس باكيتا من صفوف الفريق في الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني.

كذلك شهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد نيكولا سانسوني وميتشل دايكس من صفوف بولونيا.