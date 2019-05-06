  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

البحرين

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

عاصم

عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

ميلان يتغلب على بولونيا 1/2 ويعزز فرصه بالمشاركة الأوروبية

الرياضة

ميلان يفوز علي تورينو بثلاثية
ميلان يفوز علي تورينو بثلاثية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي ينهي المفاوضات مع أمريكا إذا فرضت رسومًا على السيارات

#

يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على ميلان

#

الـ"سيتي" يطلب ضم مدافع إنتر ميلان

#

فوز مثير لانتر ميلان في ديربي الغضب بـ "الكالتشيو"

قوات الحماية المدنية بالدقهلية

حريق شب بمنزل

تغلب ميلان على ضيفه بولونيا، بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين في ختام منافسات لمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، ليعززمن فرصه في المشاركة بدوري الأبطال بالموسم المقبل.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف روما، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم ميلان بهدفين سجلهما خيسوس فيرنانديز وفابيو بوريني في الدقيقتين 37 و67 ثم رد بولونيا بهدف للاعب ماتيا ديسترو في الدقيقة 73 .

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد لوكاس باكيتا من صفوف الفريق في الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني.

كذلك شهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد نيكولا سانسوني وميتشل دايكس من صفوف بولونيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام
» الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم
» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة