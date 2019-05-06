» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين

06 مايو 2019 - 11:09 م

أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 15 يناير الماضى، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادي الزمالك، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.





وكانت محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الدعوى التي أقامها رئيس نادي الزمالك، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.





وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة في الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة رئيس الزمالك.



