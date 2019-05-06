قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

06 مايو 2019 - 11:07 م

خلق القيادي الإخواني النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي، أبي زيد المقرئ الإدريسي، جدلاً كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد هجومه على العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، واصفا إياه بأنه « حمار ».

الإدريسي الذي كان يتحدث أمام طلاب شعبة الدراسات الإسلامية في الدار البيضاء، انتقد ستيفن هوكينغ ونظريته في بدء الخلق واعتماده على أدلة واهية حسبه لإثبات عدم وجود خالق.

وأضاف الإدريسي « لم أصدق أنني أعرف اللغة الفرنسية..حتما لم أفهم المقصود »، مضيفا بنبرة من الاستهزاء والضحك على العالِم الذي سلط الضوء على أحلك أجزاء الكون: « إذا رفضت المعلومة فأنا أذكى منه، أو أنه في لحظة معينة صار أبلد من الحمار ».

وقد هاجم النشطاء "أبوزيد" وسخروا من تصريحاته معتبرين أن « النائم البرلماني لم يبني على انتقاده للعالم الفيزياء على أي مرتكز علمي وأنه يعيش « الفقر العلمي الشديد ».



