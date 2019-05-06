» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

06 مايو 2019 - 11:05 م

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا أمام ليستر سيتي، بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

كانت المباراة صعبة للغاية حتى جاءت الدقيقة 71 لتشهد على أولى أهداف السيتي عن طريق القائد المخضرم فينسينت كومباني بعدما أطلق صاروخًا من قبل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس كاسبر شمايكل في التعامل معها.

وبهذه النتيجة يحصد مانشستر سيتى الثلاث نقاط وينجح فى استعادة صدارة الدورى الإنجليزى قبل مواجهة برايتون فى الجولة الأخيرة، حيث وصل للنقطة 95، أما ليستر فيحتل المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وبذلك يبقى الصراع قائمًا بين مانشستر سيتي ومنافسه الأشرس على اللقب هذا الموسم ليفربول حتى الجولة الأخيرة، إذ يحتل الريدز الوصافة بفارق نقطة واحدة عن السيتي إذ يمتلك رفاق محمد صلاح في جعبتهم 94 نقطة.