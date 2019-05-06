  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:29 ص
بحث متقدم
الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

البحرين

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

عاصم

عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يستعيد صدارة «البريميرليج» بهدف ضد توتنهام

#

ليستر سيتي يسقط أمام واتفورد بثنائية

#

مانشستر يونايتد يخطف فوزًا قاتلًا من ساوثهامبتون

#

«محرز» يقود مانشستر سيتى للفوز على بورنموث

مانشستر سيتي

المصريون

ليستر

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا أمام ليستر سيتي، بهدف دون رد،  خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

كانت المباراة صعبة للغاية حتى جاءت الدقيقة 71 لتشهد على أولى أهداف السيتي عن طريق القائد المخضرم فينسينت كومباني بعدما أطلق صاروخًا من قبل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس كاسبر شمايكل في التعامل معها.

وبهذه النتيجة يحصد مانشستر سيتى الثلاث نقاط وينجح فى استعادة صدارة الدورى الإنجليزى قبل مواجهة برايتون فى الجولة الأخيرة، حيث وصل للنقطة 95، أما ليستر فيحتل المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وبذلك يبقى الصراع قائمًا بين مانشستر سيتي ومنافسه الأشرس على اللقب هذا الموسم ليفربول حتى الجولة الأخيرة، إذ يحتل الريدز الوصافة بفارق نقطة واحدة عن السيتي إذ يمتلك رفاق محمد صلاح في جعبتهم 94 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام
» الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم
» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة