أحمد موسى: السحور من غير فول مينفعش

06 مايو 2019 - 10:59 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة الحسين يتردد عليها الكثير من المواطنين في شهر رمضان لتناول وجبة الإفطار أو السحور.





وأضاف " موسى " في برنامجه "على مسئوليتي" قائلا:" أعداد كبيرة من المصريين ترددوا على منطقة الحسين لتناول وجبة السحور في ليلة أول يوم رمضان".





وتابع:" مفيش أجمل من عربية الفول على السحور والسحور من غير فول مينفعش"، مضيفا: الناس بتشتغل في المشروعات بكفاءة، ولا يتأثرون بدرجة الحرارة المرتفعة".







