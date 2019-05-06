  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

البحرين

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

عاصم

عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

موقع تونسي:

«جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام

الرياضة

جنش
جنش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تدهور الحالة الصحية لـ«عادل إمام» ودخوله المستشفى سرًا

#

أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

#

شاهد .. أول ظهور لعادل إمام عقب تداول أنباء عن مرضه

#

شاهد .. أول صورة من مسلسل عادل إمام الجديد

المصريون

الزمالك

جنش

النجم

الصحف التونسية

سلطت الصحف التونسية الضوء على الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين أمس الأحد والذي انتهى بالتعادل السلبي بالملعب الأولمبي بسوسة في إياب نصف نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر موقع "foot24" التونسي أن جنش تعمد إضاعة الوقت خلال لقاء الزمالك والنجم في العديد من المرات، وقام بالتحايل على الحكم بتعرضه للإصابة والتظاهر لشعوره بالغثيان، حيث شبهوه بعادل إمام الممثل المصري الشهير.

وأشار الموقع إلى أن جماهير النجم طالبت إدارة النادي للتقدم بشكوى لدى الكاف لإيقاف جنش خلال مباراتي نهائية الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، على غرار إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي عاقبة الاتحاد الإفريقية بالإيقاف لمباراتين بعدما قام اللاعب بقطع قميصه للتحايل على الحكم بالحصول على ركلة جزاء خلال لقاء الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث تم إيقاف أزارو في إياب المباراة النهائية وأول مباراة للأهلي في النسخة الحالية من البطولة.

وتعرض جنش للطرد بعد حصوله على إنذارين خلال لقاء النجم الساحلي بملعب سوسة من قبل حكم المباراة الكونغولي ندالا نجامبو.

ويلعب الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية أمان نهضة بركان المغربي للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء ، حيث تقام مباراة الذهاب للنهائي بالملعب البلدي لبركان بالمغرب يوم 19 مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 مايو بالقاهرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام
» الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم
» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة