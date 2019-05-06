» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام

06 مايو 2019 - 10:49 م

سلطت الصحف التونسية الضوء على الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين أمس الأحد والذي انتهى بالتعادل السلبي بالملعب الأولمبي بسوسة في إياب نصف نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر موقع "foot24" التونسي أن جنش تعمد إضاعة الوقت خلال لقاء الزمالك والنجم في العديد من المرات، وقام بالتحايل على الحكم بتعرضه للإصابة والتظاهر لشعوره بالغثيان، حيث شبهوه بعادل إمام الممثل المصري الشهير.

وأشار الموقع إلى أن جماهير النجم طالبت إدارة النادي للتقدم بشكوى لدى الكاف لإيقاف جنش خلال مباراتي نهائية الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، على غرار إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي عاقبة الاتحاد الإفريقية بالإيقاف لمباراتين بعدما قام اللاعب بقطع قميصه للتحايل على الحكم بالحصول على ركلة جزاء خلال لقاء الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث تم إيقاف أزارو في إياب المباراة النهائية وأول مباراة للأهلي في النسخة الحالية من البطولة.

وتعرض جنش للطرد بعد حصوله على إنذارين خلال لقاء النجم الساحلي بملعب سوسة من قبل حكم المباراة الكونغولي ندالا نجامبو.

ويلعب الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية أمان نهضة بركان المغربي للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء ، حيث تقام مباراة الذهاب للنهائي بالملعب البلدي لبركان بالمغرب يوم 19 مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 مايو بالقاهرة.