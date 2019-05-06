» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة

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حسن علام- متابعات

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الرسول

بلال بن رباح

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الرسول "صلى الله عليه وسلم" خاطب بلال بن رباح ذات يوم وقال له: "يا بلال إني أسمع خشخشة نعليك في الجنة" فماذا تفعل حتى تكون ذلك.. فقال له بلال بن رباح: لا أفعل أكثر مما تراه يا رسول الله ولكني كنت لا أتوضأ إلا وصليت ركعتين.
وأضاف عاشور خلال استضافته بإحدى البرامج الفضائية أن المقصود بالخشخشة الصوت الذي يحدث من الحذاء عند ملامسته للأرض.

ولفت: إلى أنه ليس معنى ذلك أن من توضأ فيجب أن يصلي ركعتين فهذه سُنة ولكن فضلهما عظيم والدليل أنهما أدخلا بلال بن رباح الجنة.


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