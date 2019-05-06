عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

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قال عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن الجيل الحالي من الحركات الإسلامية لا يدرك أنه وصل لنهاية الشوط مع الغرب وأنه سينشأ جيل إسلامي جديد بوعي جديد وأنماط تنظيمية جديدة أشد مرونة وأكثر اندماجا بالأمة.

وأكد عبدالماجد، في تصريحات له على موقع "فيس بوك" قائلا: "الجيل الحالي من الحركات الإسلامية لن يدرك (الأصح أنه لا يريد أن يدرك) أنه وصل لنهاية الشوط مع الغرب وأن قواعد اللعبة تغيرت بل انقلبت انقلابا جذريا وأن السكين لن تتوقف عن ذبحه وأن خياره المفضل بالانتظار لن ينفعه ومن سيدرك منهم ذلك سيعجز عن تغيير أنماطه التنظيمية والحركية لأنه صار أسيرا داخلها منقادا لها بلا إرادة".

وشدد عبد الماجد على أن ظاهرة الإسلاميين لن تنقرض بل الأجيال الإسلامية الجديدة ستجعل الحركات الإسلامية أكثر اندماجا بالأمة قائلا "لكن هذا لا يعني أن ظاهرة ما يسمى بالإسلاميين ستنقرض، بل سينشأ جيل جديد بوعي جديد وأنماط تنظيمية جديدة أشد مرونة وأكثر اندماجا بالأمة بحيث يصعب استئصالها بل يستحيل أصلا تمييزها عن أمة ممتدة كامتداد النهار منتشرة كانتشار ضوء الشمس".

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