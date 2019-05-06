ريهام سعيد لـ«شريف مدكور»: كلنا معاك

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور الإنستجرام صورة للإعلامى شريف مدكور معلنة دعمها له.

ووقف شريف مدكور فى الصورة داخل المستشفى تحت لافتة مكتوب عليها "كلنا معاك يا شريف" وبلالين وضعتهم المستشفى كدعمًا نفسيًا له، وعلقت سعيد على الصورة “ ادعوا لشريف مدكور".

ووقف شريف مدكور فى الصورة داخل المستشفى تحت لافتة مكتوب عليها "كلنا معاك يا شريف" وبلالين وضعتهم المستشفى كدعمًا نفسيًا له، وعلقت سعيد على الصورة “ ادعوا لشريف مدكور".