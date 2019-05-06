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ريهام سعيد لـ«شريف مدكور»: كلنا معاك

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شريف مدكور
شريف مدكور

حسن علام- متابعات

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المستشفى

ريهام سعيد

شريف مدكور

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور الإنستجرام صورة للإعلامى شريف مدكور معلنة دعمها له.
ووقف شريف مدكور فى الصورة داخل المستشفى تحت لافتة مكتوب عليها "كلنا معاك يا شريف" وبلالين وضعتهم المستشفى كدعمًا نفسيًا له، وعلقت سعيد على الصورة “ ادعوا لشريف مدكور".

ومن المعروف أن الإعلامى يخضع اليوم لعملية استئصال القولون، بعد أن داهمه مرض سرطان القولون مؤخرًا، ومن المقرر أن يحجز "مدكور" عقب العملية في العناية المركزة من 3 لـ5 ساعات، ليبدأ رحلة العلاج بعد تحديد النوع المناسب للورم، بين الكيماوي، والإشعاعي، والهرموني.


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