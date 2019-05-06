شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

06 مايو 2019 - 10:34 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديو صادم، يُظهر احتجاز شاب مغربي من قبل شابين وفتاة، والدماء تسيل من رأسه وتغطي عنقه وقميصه، بعد أن استدرجته فتاة إلى بيت دعارة، ونصب له شباب آخرين كمين لاصطياده.

ومن خلال الفيديو المذكور و الذي انتشر كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا وأحدث حالة غضب كبيرة، يبدو أنه تم تصويره في منزل مخصص للدعارة، وأن سبب استدارج الشاب الى المكان وتصويره مرتبط بخلاف حول فتاة .

وأشارت مصادر اعلامية حسب صحف مغربية، الى تفاعل المصالح الأمنية مع الواقعة قصد إيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

