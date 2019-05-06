فيديو.. دينا: نحن قوة ناعمة

06 مايو 2019 - 10:33 م

انتقدت الراقصة دينا من يهاجمون مهنتها معتبرة أن الرقص قوة ناعمة تخلق السعادة وتسعد الناس، لافتة إلى أنها رفعت دعوى قضائية على الإعلامي تامر أمين، بعد هجومه عليها وسبها هي والفنانة فيفي عبده.

وقالت "دينا"، خلال حديثها لبرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إنها تواصلت مع الفنانة فيفي عبده، بعدما تعرضن للسب من الإعلامي تامر أمين، وتم التنسيق بينهما في رفع دعوى قضائية في نفس الدائرة ضد المذيع.

وأشارت إلى أنها منزعجة من هجوم الإعلامي تامر أمين، على الرغم من كونهما أصدقاء، وجمعت بينهما مؤخرًا جلسة في أحد أماكن السهرات الليلية في حضور رئيس نادي الزمالك، معقبة: "يومها قلت له: أنا مش ممكن أصدق انك تاكل عيش وملح مع حد وتهينه، ولن أنفصل عن كوني دينا الرقاصة والإنسانة، فقال لي: "أنا عندي اعتراض على مهنتك".

وتابعت:"تامر أمين قاللى افصلي بين صداقتنا وبين الرقص؛ لأن أنا أكره الرقص الشرقي، فقلت له: انت المفترض تكون شخصا محايدا لا تكره ولا تحب"، مؤكدة أنه يعاني من الشيزوفرينيا.

وأكملت: "اللى يشفي غليلى أن تامر أمين يطلع يعتذر للراقصات، ومهنة الرقص؛ لأننا قوة ناعمة تخلق السعادة وتسعد الناس".