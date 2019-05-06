» مهاجم برشلونة الإسباني يتحدث عن غياب «صلاح»

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برشلونة

المصريون

ليفربول

صلاح

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن غياب النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن الريدز في المباراة التي تجمع بين الفريقين لن يكون مؤثر.

ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صلاح لاعب مهم جدًا لليفربول، لكن يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين، على رأسمهم أوريجي، شاكيري، وستوريدج".

وتابع مهاجم برشلونة: "ليفربول سيظل خطيرًا حتى في غياب صلاح، أعتقد أنه يتعين علينا أن نلعب بغض النظر عن نتيجة الذهاب، فنحن جئنا من ضربات قاسية في السنوات الماضية".

وكان برشلونة حقق الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب دور النصف النهائي من دوري الأبطال، التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو.

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