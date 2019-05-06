اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

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بنيامين نتنياهو
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وكالات

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عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا، مع قيادات عسكرية بمقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في النقب ‎ ، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

واعتبر رئيس الوزراء المكلف، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" تدرك أن إسرائيل غيرت، خلال اليومين الأخيرين، قواعد الاشتباك في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "خلال اليومين الماضيين جددنا سياسة القضاء على كبار المطلوبين، وقتلنا العشرات من المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ودمرنا أبراجهم".

وتابع: "غيرنا قواعد اللعبة، وحماس تدرك هذا جيدا"، ومضى قائلا: "من الواضح أن هذه ليست نهاية الحملة (على غزة)".

وأردف: "أعطيت تعليماتي للتحضير لما سيأتي بعد ذلك، والإبقاء على قوات مدرعة ومدفعية حول غزة".

وشن الجيش الإسرائيلي، بين صباح السبت وفجر الإثنين، غارات جوية وقصف مدفعي مكثف على أهداف متفرقة في غزة، ما أسقط 28 شهديا فلسطينيا و177 جريحا، ودمر مبانٍ عديدة، أحدها يضم مكتب وكالة "الأناضول".

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ من غزة تجاه جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 130 آخرين، معظمهم بـ"الصدمة".

وسادت غزة، مع فجر الإثنين، حالة من الهدوء الحذر، إثر الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، برعاية مصر والأمم المتحدة.

وتزيد الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية من معاناة أكثر مليوني فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في غزة، منذ عام 2006، حين فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية.


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