وزيرة الهجرة تستقبل رئيس غرفة الشركات السياحية

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث توفير عروض سياحية خاصة للمصريين بالخارج خلال فترة إجازتهم في مصر الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، بحضور الدكتور المهندس حسين عادل فهمي أحد المصريين بالخارج أصحاب الخبرات في مجال إدارة الأعمال ونظم المعلومات والحلول التقنية، وأحد خبراء مؤتمرات "مصر تستطيع".

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيد حسام الشاعر، والمهندس حسين عادل فهمي، معربة عن سعادتها بهذا التعاون الذي سيكون في إطار الإعداد للمنصة الإلكترونية الجديدة التي تقوم وزارة الهجرة على تنفيذها، لتقديم عروض سياحية للمصريين بالخارج من خلالها.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة دائمًا تسعى لتوفير كافة الخدمات ووسائل التواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن توفير تلك العروض السياحية وبرامج الرحلات بين المقاصد المختلفة والمتنوعة من شأنه أيضًا ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، فضلاً عن أن توافدهم ومشاركتهم من خلال تلك العروض سيكون له أثر إيجابي على قطاع السياحة، والاقتصاد المصري وعملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المهندس حسين عادل فهمي أحد خبراء مؤتمرات "مصر تستطيع"، سيكون المهندس الاستشاري الخاص بالمنصة الإلكترونية الجديدة، لما له من خبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه ستتوالى اللقاءات مع مختلف المسئولين والمتخصصين في كافة المجالات لطرح أكبر عدد من العروض، من خلال منصة شاملة تضم كافة العروض والخدمات التي تخص المصريين بالخارج، وتقديم تخفيضات وعروض خاصة لهم وتيسيرات لشراء احتياجاتهم.

ومن جانبه، أبدى السيد حسام الشاعر، ترحيبه بالتعاون مع وزارة الهجرة لتوفير عروض سياحية للمصريين بالخارج، مبديًا استعداده التام لتوفير كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن بما يضمن تنفيذه بالشكل الذي يليق بالمصريين بالخارج.

كما أعرب المهندس حسين عادل فهمي عن حماسته لتصميم المنصة الخاصة بتوفير تلك العروض السياحية، موضحًا أنه من خلال تلك المنصة سيتم توفير العروض بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريقها، لتسهيل عملية الحجز والاستفادة من تلك العروض.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر قريبًا مع السيد ماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق السياحية، لبحث إمكانية العروض التي سيتم توفيرها من الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك لتقديم خدمة متكاملة للمصريين بالخارج

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