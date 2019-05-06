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بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر

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المركز التكنولوجي
الاسكان

عصام الشربيني

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تدشين أعمال التشغيل التجريبى بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، والمهندس علاء عبدالعزيز مساعدى نائب رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن تنفيذ المبنى الجديد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، يأتى استمراراً واستكمالا للجهود المبذولة من جهاز المدينة لرفع مستوى الخدمات بالمدينة، وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه نظراً للإقبال والتزاحم الشديد على المبنى القديم للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وتزايد فترة الانتظار لطالبى الخدمة، وعدم قدرة المبنى القديم على أداء الهدف الأساسى المرجو من إنشائه، وهو فصل مؤدى الخدمة عن طالبها، حيث إن العملاء كانوا يتعاملون مع الإدارات المختلفة بالجهاز، مشيراً إلى أن المبنى القديم كان يضم صالة مكونة من 6 شبابيك بها موظفون ومراجعون للخدمة، ولا يوجد به مندوبون للإدارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: روعى فى المبنى الجديد تلافى العيوب والصعوبات بالمبنى القديم، حيث إنه مكون من بدروم وأرضى و4 طوابق متكررة، وتم تخصيص البدروم للأرشيف الإلكترونى، أما الدور الأرضى فهو عبارة عن المركز التكنولوجى لاستقبال الجمهور، والدور الأول للجهات الخارجية للشهر العقارى، والسجل التجارى، وبه مكتب تأمينات، مع توفير ممثل للمجمعة العشرية والدفاع المدنى، وهيئة التنمية الصناعية، وبقية الأدوار لإدارة العقارية والتنمية وتراخيص البناء، وإدارة تحصيل المياه، موضحاً أن صالة الجمهور طاقتها الاستيعابية أكبر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 450 م2، بجانب زيادة عدد الشبابيك إلى 30 شباكاً، وتضم أيضاً مراجعين للخدمات، ومندوبين من الإدارات المعاونة لإنهاء الخدمات داخل المركز، و6 شبابيك خاصة بتعاقدات المياه والصرف الصحى، ونوافذ تحصيل، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها من الإدارات الأخرى ولتسهيل الخدمة على المواطنين، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء بعض الخدمات وتسليمها للعميل فى نفس اليوم، كخدمة صورة طبق الأصل من الرخصة، وكذا وجود شاشات لعرض المستندات المطلوبة، وصندوق للشكاوى والمقترحات.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم تجميع كل الخدمات التى يقدمها الجهاز للعملاء، داخل المركز، ويتم إنهاؤها داخله، وذلك بهدف عدم تواجد العملاء بإدارات الجهاز، وتسجيل جميع البيانات على الحاسب الآلى، مضيفاً أنه يمكن إتاحة خدمة مستقبلية بتقديم كود الخدمة أون لاين لمتابعة سير الخدمة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم تصميم المبنى كمبنى مستدام صديق للبيئة فى إطار خطة 2030 للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، مع توفير مكان مناسب لاستقبال الجمهور، وتقديم خدمة أفضل، كما يعمل المبنى على تخفيض الطاقة عن طريق استخدام واستنباط طرق حديثة للتصميم وتوجيه واجهات المبنى بشكل مباشر للاتجاه الشمالى، والاستفادة من التحكم البيئى للتهوية الطبيعية داخل المبنى، وتوفير سخان شمسى سعة 300 لتر، واستخدام زجاج معالج لمرور الإضاءة دون الأشعة البنفسجية فى إطار فكرة ترشيد الطاقة، وتم عمل وحدات معالجة للمياه الرمادية لرى المسطحات الخضراء وعدم إهدار فاقد المياه فى الزراعات المحيطة، مع وضع حلول للتهوية الطبيعية.

وأضاف  الشربينى: تم تزويد المبنى بمحطة طاقة شمسية بقدرة 100 كيلووات لترشيد الطاقة بنسبة 50 %، كما تم إضافة وحدة ups للتشغيل الطارئ، لعدم توقف العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائى بشكل طارئ لمدة 30 دقيقة، وتنفيذ منظومة حريق، ولوحات إرشادية، وشاشات لعرض المستندات المطلوبة للخدمات، بالإضافة إلى إدارة استعلامات خارج صالة الجمهور لتوجيه المواطنين ومراجعة الأوراق المطلوبة.?

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