وزير الآثار يستقبل سفير اليابان بالقاهرة:

06 مايو 2019 - 10:22 م





استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار السفير ماساكي نوك (Masaki Noke) سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة و المتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.



تناول اللقاء مناقشة الأعمال التي توصل لها المتحف، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، والذي من المقرر افتتاحه عام 2020

وقد اكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بانجاز هذا المشروع الضخم، أحد ثمرة التعاون الدائم بين مصر واليابان، واستمرار للتعاون المثمر مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري.

