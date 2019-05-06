  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:49 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

بنيامين نتنياهو

اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

أحمد فتحى

أحمد فتحي يضع إدارة الأهلي في ورطة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

"الأوقاف": صلاة التراويح بجزء ليست أمرًا مسنونًا

الزمالك

قرار جديد من هيئة مفوضي الدولة ضد رئيس الزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم

الشيخ تميم أمير قطر

رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر.. تعرف على السبب

البنك المركزي

«المركزي» يطرح أذون خزانة بمليار دولار

الطيب

«الطيب»: إذا فقدت المرأة شرقيتها ستكون "مسخًا"

الملك سلمان

سر تكريم الملك سلمان "خالد الفيصل" و"بدر بن عبدالمحسن"

وزير الآثار يستقبل سفير اليابان بالقاهرة:

آخر الأخبار

وزير الآثار
وزير الآثار

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

العناني: 300 مليون جنيه لإنقاذ الآثار من المياه الجوفية

#

"العصار" و"سفير النمسا" يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

#

"العصار" وسفير النمسا يبحثان سبل التعاون فى مجال المعدات

#

مباحثات مصرية تشيكية في مجال العمل الأثري والمتاحف



استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار السفير ماساكي نوك (Masaki Noke) سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة و المتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.

تناول اللقاء مناقشة الأعمال التي توصل لها المتحف، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، والذي من المقرر افتتاحه عام 2020
وقد اكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بانجاز هذا المشروع الضخم، أحد ثمرة التعاون الدائم بين مصر واليابان، واستمرار للتعاون المثمر مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم برشلونة الإسباني يتحدث عن غياب «صلاح»
» إيران تؤكد على العلاقات الأخوية مع قطر
» مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري
» إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان
» إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج
» الداخلية تقرر إنشاء سجنين مركزيين بقسمي شرطة أول بنها والخانكة
» رفع الحجز على الحسابات البنكية لـ"جنوب الوادي للأسمنت"
» موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية
» انخفاض "طلبيات" التصدير في أكبر معرض تجاري بالصين
» موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. ودمياط 11 سفينة
» مصرع شاب غرقًا في ظروف غامضة بكورنيش حلوان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة