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القبض على 3 أشخاص تعدوا على أطباء مستشفى بنها الجامعي

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الأطباء

التعدي

مستشفى بنها الجامعى

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص من أهل المتوفية التي ذبحها زوجها بسبب مصروفات مساء اليوم، بعد تعديهم بالضرب على أحد أطباء استقبال مستشفى بنها الجامعي ما أدى إلى إصابته وإحداث تلفيات بالاستقبال.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان دائرة المركز، أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

ودلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس المباحث أن الزوج "ابراهيم. ع" المتهم مطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته "ثرية. ع" التى طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجرة فاستل الزوج سكينا ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها فى الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فاصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها مستشفى بنها الجامعى فى حالة خطيرة.

حاول أهل المجني عليها استلام الجثة لدفنها قبل انتهاء الإجراءات القانونية فرفض الأطباء، وتعدى أهل المريضة عليهم ما أدي لإصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات فى الاستقبال تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتى ضبطت 3 من المطلوبين.


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