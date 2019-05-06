  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:51 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

بنيامين نتنياهو

اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

أحمد فتحى

أحمد فتحي يضع إدارة الأهلي في ورطة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

"الأوقاف": صلاة التراويح بجزء ليست أمرًا مسنونًا

الزمالك

قرار جديد من هيئة مفوضي الدولة ضد رئيس الزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم

الشيخ تميم أمير قطر

رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر.. تعرف على السبب

البنك المركزي

«المركزي» يطرح أذون خزانة بمليار دولار

الطيب

«الطيب»: إذا فقدت المرأة شرقيتها ستكون "مسخًا"

الملك سلمان

سر تكريم الملك سلمان "خالد الفيصل" و"بدر بن عبدالمحسن"

رحيل «بيل» عن ريال مدريد

الرياضة

جاريث بيل
جاريث بيل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مارسيلو» يكشف متى علم برحيل رونالدو

#

تعرف على السبب وراء رحيل «رونالدو» من الريال

#

تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، على عقد عدة لقاءات مع لاعبى الفريق الذين لن يستمروا مع الفريق الموسم المقبل لإبلاغهم بقراره الفنى حول مستقبلهم مع الفريق الملكى.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قام باستدعاء 3 لاعبين لمكتبه للتحدث معهم بشأن مستقبلهم مع الفريق وإخطارهم بعدم استمرارهم داخل ريال مدريد وطالبهم بضرورة البحث عن ناد آخر للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنع على رأس اللاعبين الذين قام باستدعائهم زيدان هو الويلزى جاريث بيل جناح الفريق الذى لا يرغب المدير الفنى فى بقائه مطلقا مع الملكى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم برشلونة الإسباني يتحدث عن غياب «صلاح»
» إيران تؤكد على العلاقات الأخوية مع قطر
» مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري
» إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان
» إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج
» الداخلية تقرر إنشاء سجنين مركزيين بقسمي شرطة أول بنها والخانكة
» رفع الحجز على الحسابات البنكية لـ"جنوب الوادي للأسمنت"
» موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية
» انخفاض "طلبيات" التصدير في أكبر معرض تجاري بالصين
» موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. ودمياط 11 سفينة
» مصرع شاب غرقًا في ظروف غامضة بكورنيش حلوان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة