رحيل «بيل» عن ريال مدريد

06 مايو 2019 - 10:16 م

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، على عقد عدة لقاءات مع لاعبى الفريق الذين لن يستمروا مع الفريق الموسم المقبل لإبلاغهم بقراره الفنى حول مستقبلهم مع الفريق الملكى.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قام باستدعاء 3 لاعبين لمكتبه للتحدث معهم بشأن مستقبلهم مع الفريق وإخطارهم بعدم استمرارهم داخل ريال مدريد وطالبهم بضرورة البحث عن ناد آخر للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنع على رأس اللاعبين الذين قام باستدعائهم زيدان هو الويلزى جاريث بيل جناح الفريق الذى لا يرغب المدير الفنى فى بقائه مطلقا مع الملكى.