وزير التعليم العالي يستقبل السفير العراقي بالقاهرة

06 مايو 2019 - 10:14 م

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين د. أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في مجال التعليم العالي، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية اللقاء أكد الوزير ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب وخاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، لافتًا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد د. عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراق؛ بهدف إعادة إعمار المناطق التى تضررت بها.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

ومن جانبه أكد السفير العراقي على أن العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية تربط بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة توطيد العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، وتفعيل المزيد من أوجه التعاون فى البحث العلمى إلى جانب التعليم.

شهد اللقاء د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة.

