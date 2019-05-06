مصرع مطلوبين أمنيًا خلال مداهمات للشرطة في فرشوط بقنا

لقى شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية مصرعهما، خلال مداهمات أمنية لقوات الأمن بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع كل من: حسنى أحمد حسين 32 سنة، محمد صفوت عبد السلام 25 سنة، خلال مداهمات أمنية لضبط مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.