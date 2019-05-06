استهداف منشآت طبية في مناطق خفض التصعيد بسوريا

06 مايو 2019 - 10:06 م

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن سبع منشآت طبية تعرضت لهجمات في مناطق خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، خلال أسبوع.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن "سبع منشآت طبية على الأقل تم استهدافها منذ 28 أبريل الماضي".

وأوضح دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، أن تلك المنشآت هي: "أربع في محافظة حماة وثلاث في محافظة إدلب".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تلك الهجمات. وندعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين".

وشدد على ضرورة "تجنب تدمير المستشفيات، وغيرها من هياكل البنية الأساسية المدنية، في ضوء التزامات كافة الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون بجروح، الأحد، خلال هجمات جوية وبرية شنها النظام السوري وداعموه على منطقة خفض التصعيد في إدلب (شمال غرب).

وتوصلت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق في أستانة، منتصف سبتمبر 2017، على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب.

وتم إدراج إدلب ومحيطها في منطقة خفض التصعيد، بجانب أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية.