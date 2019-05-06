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وزيرة البيئة تشهد التصديق على ميثاق ميتز للتنوع البيولوجي بفرنسا

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وزيرة البيئة

عصام الشربيني

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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها رئيس المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي التصديق على ميثاق ميتز للتنوع البيولوجي والذي تتبناه الدول الصناعية السبع الكبرى (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) ويركز الميثاق الجديد على رفع التزامات هذه الدول لبذل أقصى مجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم توفير التمويل اللازم لهذا الملف.

ويأتي هذا الميثاق استجابة لما للدعوة التي أطلقتها وزيرة البيئة في نيروبي خلال اجتماعات الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة والتي دشنت فيها المنصة الإلكترونية لحشد التمويل والدعم اللازمين لقضايا التنوع البيولوجي وطالبت برفع التزامات الدول تجاه ملف التنوع البيولوجي.

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