مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

06 مايو 2019 - 09:59 م





شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" بحضور الفريق أسامة ربع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة و قياداتها.



في كلمته أكد الفريق مميش على أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلسلة من المشروعات القومية العملاقة بمنطقة القناة وسيناء وعلى رأسها أنفاق الإسماعيلية يعد عبوراً ثانيا إلى شرق القناة وميلاداً جديداً للتنمية في المنطقة وعودة لربط سيناء الحبيبة بالوطن بالتكامل مع الكباري العائمة ومرفق المعديات التابع للهيئة.



وقدم الفريق مميش الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أشرفت على أعمال التنفيذ والتي قامت بها شركات وطنية مصرية في زمن قياسي وبأقل تكلفة ممكنة في ملحمة وطنية سيكون لها أكبر الأثر في خلق حياة في المنطقة المحيطة من خلال مجتمعات عمرانية مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الفرص الاستثمارية بشرق القناة.



وأوضح الفريق مميش أن إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة والتشغيل مشيرا إلى امتداد فترة عمل الأنفاق خلال فترة التشغيل التجريبي من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، موضحاً أنه تيسيراً من الهيئة لأبناء مدن القناة سيتم عمل بعض التيسيرات لأهالي المنطقة والطلاب سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



وأضاف رئيس الهيئة أن أنفاق الإسماعيلية ستختصر ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها و العكس، حيث لن يتجاوز زمن العبور 20 دقيقة شاملة جميع اجراءات التفتيش.

