وزير النقل يتفقد ميناء طابا البري

06 مايو 2019 - 09:57 م

في بداية جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة مشروعات وزارة النقل بالمحافظة أجرى وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير جولة تفقدية بميناء طابا البري حيث تابع انتظام سير العمل بالميناء وتفقد صالات السفر والوصول و شبكة إنذار الحريق و منظومة الكاميرات ، ووجه الوزير بسرعة اصلاح بعض اجهزة الأجهزة المعطلة مثل اجهزة التكييف وزيادة عدد الاماكن المخصصة لإنتظار المسافرين عبر المنفذ وكذلك سرعةاستكمال اللوحات الارشادية وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء كما شاهد وزير النقل عرضا تقديميا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018 لميناء طابا البري



وأكد وزير النقل أنه تم تطوير هذا الميناء في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها ، ولتعبر عن مكانه مصر الحضارية في محيطها العالمي ، خاصة أن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن ( شرم الشيخ – دهب – نويبع ) مضيفاً انه سيتم ايضا تطوير ميناء السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية تطويراً شاملاً وإعادة تخطيطة وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية وكذلك تزويد كل من موانئ قسطل و آرقين علي الحدود المصرية السودانية بشبكات للربط الإلكتروني وأحدث الأجهزة.

