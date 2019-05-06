وزير الرياضة يجتمع بأحمد أحمد وهاني أبوريدة

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اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

تناول اللقاء بحث آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 والتي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

وقد وجه وزير الرياضة بضرورة الإنتهاء من كافة الاستعدادات وفق التوقيتات المحددة، مؤكدا أن الدولة توفر كافة الإمكانات من أجل تنظيم بطولة تليق بإسم وسمعة مصر، صاحبة الريادة الأفريقية في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل.. رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الاتحاد الإفريقي وكافة مؤسسات الدولة، من أجل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي ستكون الأقوى فنيا وتنظيميا على جميع المستويات.

ولفت صبحي بأن الدولة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات لكل الاتحادات الرياضية الإفريقية الأولمبية وغير الاولمبية التى توجد مقراتها بمصر، مشيرا الي أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يلقى الدعم والمساندة من قبل الحكومة.

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